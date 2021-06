La pioggia battente che e’ caduta nel primo pomeriggio di ieri ha provocato l’allagamento di diverse strade nell’agro nocerino sarnese, nel Salernitano. A Scafati, dove sono in corso lavori all’impianto fognario, invaso dall’acqua un tratto di via Passanti, del corso Nazionale e di via Alcide De Gasperi all’incrocio con via Cesare Battisti. E nella zona industriale via Sant’Antonio Abate. Il sindaco Cristoforo Salvati sottolinea che “l’impianto fognario, anche se definitivo, non risolvera’ il problema degli allagamenti. Quindi sono necessari un approfondimento e una soluzione degli enti sovracomunali per darci una degna vivibilita’ nelle zone soprattutto centrali della citta’”.

Allagata anche la stazione della Circumvesuviana di Scafati con la circolazione ferroviaria sulla tratta Pompei – Poggiomarino ripristinata regolarmente dalle 16.50, come si legge sul sito dell’Eav. A Sarno, invece, due sottopassi, in via Garigliano, si sono allagati, ma grazie all’entrata in funzione delle pompe idrauliche il problema si e’ risolto in breve tempo.