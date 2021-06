Momenti di paura a Trentinara. Un bimbo di 7 anni è investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta e trasportato in codice rosso in ospedale. La persona alla guida dell’auto, dopo l’impatto, si è subito fermata e ha chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno provveduto al trasporto del piccolo presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno dove è ricoverato in prognosi riservata. A seguito del violento impatto, avrebbe riportato vari traumi alla testa e alla schiena.

Rimane sotto stretta osservazione dei medici, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.