Chiusa l’autostrada A1 Milano Napoli, nel tratto tra Piacenza sud e Fiorenzuola in entrambe le direzioni, per consentire di spegnere l’incendio generato da un incidente tra un’auto e due mezzi pesanti, nel quale due persone sono decedute. Lo comunica Autostrade. Sul luogo dell’incidente, avvenuto all’altezza del km 66, è realizzata un’area di sicurezza disposta dai vigili del fuoco, per spegnere l’incendio divampato dalla cisterna, coinvolta nell’incidente, che trasportava gpl.

“Per gli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Piacenza sud e rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la SS 9 Emilia ed il percorso inverso per chi e’ diretto a Milano”. Sulle lunghe percorrenze, “che da Bologna sono dirette a Milano, si consiglia di prendere la A22 e di raggiungere il capoluogo lombardo attraverso la A4 o in alternativa di prendere la A13 da Bologna e raggiungere Milano sempre attraverso la A4”. Chi invece da Milano e’ diretto verso Bologna si consiglia il percorso inverso.