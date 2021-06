Purtroppo, anche a Boscoreale sono stati segnalati due casi di positività alla variante indiana Sars-CoV-2, nota anche come “variante Delta”. L’ASL prontamente ha attivato le procedure di isolamento degli stessi e dei contatti. Si raccomanda alla cittadinanza di non tralasciare l’uso della mascherina, continuando ad osservare la massima prudenza e il rispetto delle note misure igienico sanitarie. A scriverlo in una nota stampa è l’amministrazione comunale boschese.

Da giorni a Boscoreale non si registravano contagi, poi due casi in due giorni e sono entrambi della forma al momento più contagiosa da inizio pandemia. L’Asl Napoli 3 resta quindi il territorio