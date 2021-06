Drammatico incidente avvenuto ieri tra Cava de’ Tirreni e Nocera Superiore, lungo la strada Statale 18. Qui è morto un ragazzo di appena 17 anni, il suo nome era Manuel. A scontrarsi sarebbero stati due scooter con quattro ragazzi a bordo: tre feriti ed una vittima. Sul posto subito le ambulanze per soccorrere i feriti, ma per Manuel residente a Castel San Giorgio non c’è stato poi nulla da fare.

Traffico paralizzato su entrambi fronti con Carabinieri e più Ambulanze presenti sul posto tra rilievi del caso e soccorsi ai feriti. Tutti sono finiti all’ospedale di Nocera Inferiore, proprio qui Manuel ha perso la vita nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei medici.