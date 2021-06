Brutto incidente nel pomeriggio a Terzigno, dove per motivi da accertare si sono scontrate due moto. I fatti nel centralissimo Corso Alessandro Volta, quando i residenti del posto ed i negozianti sono stati attirati fuori dal rumore del sinistro. A terra due uomini. Sul posto subito i carabinieri della locale stazione e le ambulanze del 118. Uno dei due feriti è finito all’Ospedale del Mare di Napoli in prognosi riservata, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Lesioni ma meno gravi per l’altro centauro. Da chiarire cosa si accaduto: non è un evento di tutti i giorni, infatti, uno scontro frontale tra mezzi a due ruote. Tanto lo spavento sul posto, oltre al traffico che a lungo si è bloccato.