Individuati e posti agli arresti domiciliari, con l’accusa di incendio doloso in concorso, due giovani ritenuti responsabili di aver appiccato il fuoco in un parco auto di una concessionaria a Pollena Trocchia (Napoli) lo scorso 4 aprile. I due, di 23 e 20 anni, sono individuati grazie alle telecamere di video sorveglianza pubbliche e private, e inoltre con intercettazioni ambientali e telefoniche che hanno consentito agli inquirenti di risalire alla vettura ed ai presunti colpevoli dell’incendio appiccato presso la concessionaria in via Garibaldi. I giovani avevano versato una tanica di benzina nel piazzale del parco auto, dando fuoco al liquido, e le fiamme avevano poi danneggiato quattro vetture ed un telone di copertura.

Grazie alla videosorveglianza gli inquirenti hanno individuato la vettura in uso ai due, il distributore di benzina dove i giovani avevano reperito il liquido infiammabile, ed il percorso effettuato per raggiungere la concessionaria. Ieri i carabinieri hanno notificato al 20enne ed al 23enne la misura cautelare di arresti domiciliari richiesta dalla Procura della Repubblica di Nola ed emessa dal Gip dello stesso Tribunale.