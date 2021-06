Quasi sette ore di lavoro per spegnere un imponente incendio divampato questa mattina alle 4 nel territorio del comune di Summonte. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti in via Pezzolle, per un grosso incendio che ha riguardato scarti di potatura, rami e fogliame. Due le squadre che hanno lavorato utilizzando anche un mezzo di movimento terra.

I caschi rossi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area con non poche difficoltà. Si indaga sulle cause che hanno determinato l’imponente rogo.