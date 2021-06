La scampagnata in montagna si trasforma in tragedia. Una donna di 83 anni di Volla è stata stroncata da un malore poco prima di fare ritorno a casa. L’episodio è avvenuto a Serino, in Irpinia. L’anziana era stata sul monte Terminio per un pic-nic insieme ai parenti che l’hanno poi trovata priva di vita all’interno della macchina, parcheggiata nei pressi della piazza del paese, dove si era accomodata. Immediata la richiesta di aiuto.

Sul posto sono piombati i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Sotto choc parenti e residenti.