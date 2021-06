Fuggono ad un controllo dei carabinieri, inseguiti per tre chilometri, terminano la loro fuga impattando frontalmente un’altra auto dei militari dell’Arma a Boscoreale. Due persone arrestate, una terza ricercata e due carabinieri feriti. In manette sono finiti due pregiudicati di 65 e 40 anni. Per loro le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata, allertati dal 112, sono intervenuti a Terzigno, in via Carpiti, dove era segnalata la presenza di persone sospette. I carabinieri hanno notato tre uomini scendere da un’auto, poi risultata rubata in mattinata a Boscotrecase. Alla vista della gazzella, i tre sono saliti su un’altra vettura e sono fuggiti.

Ne e’ nato un inseguimento che si e’ snodato tre chilometri per poi terminare a Boscoreale, in via Settermini, quando i malviventi hanno trovato nella direzione opposta un’altra pattuglia dell’Arma che stava arrivando in supporto. L’impatto è frontale: due sono arrestati senza non poche difficolta’, dopo una colluttazione. Per i carabinieri rimasti coinvolti nell’incidente la prognosi e’ rispettivamente di 30 e 15 giorni. Quindici giorni di prognosi anche per i due arrestati, sottoposti entrambi agli arresti domiciliari. Proseguono le ricerche del terzo malvivebte che durante l’inseguimento e’ riuscito a fuggire.