Un incendio ha interessato una palestra e alcuni uffici amministrativi all’interno della palazzina adiacente il campo di basket del palazzetto dello sport Palamaggiò di Castelmorrone, in provincia di Caserta. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta e precisamente due provenienti dalla sede centrale del comando, con un’autobotte ed il carro autoprotettori in supporto, e una proveniente dal distaccamento di Piedimonte Matese.

Ad allertare i pompieri sono stati alcuni passanti che vedevano uscire del fumo dal retro del palazzetto che al momento dell’incendio era vuoto. I vigili del fuoco hanno provveduto a circoscrivere le fiamme impedendo all’incendio di svilupparsi nelle altre strutture adiacenti. L’incendio è sotto controllo e le squadre intervenute stanno lavorando per spegnere gli ultimi focolai e per mettere in sicurezza l’intera struttura. Si lavora anche per individuare le cause del rogo.