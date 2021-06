I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno interrotto questa notte un concerto di un cantante neomelodico in vico Caricatoio, nel quartiere Montecalvario. Circa 50 persone si erano radunate attorno a un piccolo palco completo di casse, microfono e mixer, dal quale un cantante si stava esibendo per festeggiare, con 3 giorni di anticipo, l’onomastico di un bambino di 5 anni. Multati per violazioni del Tulps e per la mancata autorizzazione comunale all’occupazione al suolo pubblico. Nonché per violazione alla normativa anti-contagio l’artista, il suo staff e la madre del festeggiato.

