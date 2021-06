Papa Francesco ha nominato Vescovo della Diocesi di Foligno (Perugia) monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo-Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, unendo le due sedi in persona Episcopi. LO rende noto un Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. Monsignor Domenico Sorrentino e’ nato il 16 maggio 1948 a Boscoreale, in provincia di Napoli e Diocesi di Nola. Ha compiuto gli studi medi nel Seminario Vescovile di Nola e nel Seminario Regionale di Salerno, e quelli teologici a Roma, come alunno dell’Almo Collegio Capranica, presso la Pontificia Universita’ Gregoriana, conseguendo il Dottorato.

Si e' laureato in Scienze Politiche presso la Sapienza Universita' di Roma. E' ordinato sacerdote per la Diocesi di Nola il 24 giugno 1972 a cui è tuttora molto legato.