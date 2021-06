I rimborsi relativi ai pagamenti con pos nel primo semestre 2021 e nel primo semestre 2022 saranno erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022. Prima era previsto il termine di 60 giorni dalla fine di ciascun periodo. Il programma «cashback» che prevede rimborsi in denaro per acquisti con carte elettroniche è inoltre sospeso per i prossimi sei mesi, dal primo luglio al 31 dicembre 2021. È previsto nello schema per il pre consiglio dei ministri. risparmi della misura andranno a finanziare i fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali.

Per l’anno 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una dotazione di 1.500 milioni di euro destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.