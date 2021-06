Il caldo è arrivato e con l’occasione Idir presenta gli ultimi Sistemi BOSCH di aria condizionata presenti sul mercato. Si tratta di BOSCH ACS 663 e ACS 653, il nuovo riferimento per le stazioni di A/C. Queste unità rispondono ai più alti requisiti richiesti dagli standard internazionali, sono adatte a tutte le autovetture e veicoli commerciali e permettono di risparmiare tempo grazie al dispositivo di manutenzione completamente automatico.

BOSCH ACS 563 e ACS 553 sono la giusta scelta per la manutenzione quotidiana dei sistemi si A/C. Queste unità offrono il giusto equilibrio tra prestazioni e funzionalità eseguendo in automatico le procedure basilari come il recupero e il riciclo del refrigerante e ricarica del sistema Aria Condizionata.

