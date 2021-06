Parata di grandi nomi del ciclismo per sostenere la terza edizione della Granfondo Campania, in programma domenica 19 settembre, con partenza e arrivo dal centro commerciale Vulcano Buono di Nola (Napoli). Gli organizzatori dell’associazione Blach Panthers, guidati da Francesco Vitiello, hanno chiesto ed ottenuto il sostegno di due icone del ciclismo italiano: a guidare la pattuglia dei testimonial della terza edizione della kermesse saranno infatti Francesco Moser e Gianni Motta. Per Moser e’ un ritorno alla Granfondo Campania, dove e’ stato in occasione della prima edizione nel 2019, rimanendo colpito dalla passione messa in campo da organizzatori e atleti. Anche per questo motivo, il vincitore tra l’altro di un Giro d’Italia e di un campionato del mondo e protagonista di straordinarie sfide a cronometro, ha immediatamente accettato l’invito a ritornare ”in sella”.

Insieme a lui ci sara’ anche Gianni Motta, altro ciclista capace di imprese epiche e in grado di vantare nel proprio palmares tra gli altri un Giro d’Italia e un Giro di Lombardia. Per Motta e’ la prima esperienza alla competizione, ma ha gia’ fatto sapere di essere entusiasta di prendere parte ad un’autentica festa del ciclismo come si e’ finora rivelata la prova organizzata dalla Black Panthers.