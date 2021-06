“E’ partito anche il Servizio di assistenza a domicilio per gli anziani. Sul sito del Comune è possibile visionare la graduatoria relativa a tutti i Comuni rientranti nell’Ambito 22 che vede capofila Somma Vesuviana e abbraccia anche i comuni di Marigliano, Mariglianella, San Vitaliano, Castello di Cisterna, Brusciano. Anziani e giovani sono al centro delle nostre politiche. A breve avremo novità importanti anche per i Centri Estivi con attività di socializzazione per i nostri ragazzi”. Lo ha annunciato Sergio D’Avino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana.

“Ieri abbiamo salutato i ragazzi, ben 38, che hanno iniziato a Somma Vesuviana le loro attività nel Servizio Civile – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – oggi annunciamo che a breve, ancora per i ragazzi, avremo novità importanti sull’attivazione dei Centri Estivi. Parte anche il servizio di assistenza a casa per gli anziani. Purtroppo siamo legati alle risorse disponibili ma stiamo dando il massimo e ringrazio l’Assessore alle Politiche Sociali per il notevole lavoro messo in campo”.