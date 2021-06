Nuovi strazianti dettagli sulla tragedia avvenuta a Patti, nel Messinese, la scorsa notte, dove ha perso la vita la giovanissima Marika Buttò. Aveva solo 29 anni Marika, quando nella notte appena trascorsa mentre si trovava alla guida della sua auto, lungo l’autostrada A20, ha perso il controllo sfondando il guardrail. L’auto ha arrestato la sua corsa dopo essere precipitata giù dal viadotto in contrada Moreri. All’arrivo dei soccorritori del 118, la ragazza era già senza vita.

Molto conosciuta in paese, Marika lavorava in un noto bar di Patti Marina e proprio dal suo posto di lavoro, intorno all’1 di notte, stava facendo rientro a casa. Un’intera cittadina sotto shock ora prova a convivere con l’assenza della giovane Marika, intanto salutata da affetti e conoscenti che hanno già iniziato a dedicarle parole e pensieri: “Un’altra giovane vita spezzata sull’A20. Non è giusto morire così… riposa in pace Marika”.