Tre le persone denunciate a Pompei. La prima, un 34enne di Boscoreale, sorpresa alla guida di una grossa autovettura senza che avesse la patente. Un quarantenne già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto all’obbligo di dimora sorpreso fuori dalla propria abitazione in un orario non consentito dalla misura in atto. E ancora un 44enne controllato a bordo di una utilitaria la cui targa posteriore, alterata con un pennarello, era in realtà riconducibile ad un’altra autovettura.

Controllo del territorio senza sosta nel comune di Torre Annunziata e in quelli limitrofi. Massimo impegno dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli. Sono 70 le persone identificate, 35 veicoli passati al setaccio, nove le persone segnalate alla prefettura perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Tre i veicoli sequestrati, 25 le sanzioni al codice della strada.