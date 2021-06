Rubano prodotti dai supermercati con la «tecnica» del passeggino. Due le donne intercettate dai carabinieri di San Giorgio del Sannio, su segnalazione telefonica in via Aldo Moro. Le due erano notate con borse e un passeggino al seguito, mentre prelevavano prodotti esposti sugli scaffali e li nascondevano con varie modalità. I militari si sono recati sul posto e le hanno aspettate all’uscita dallo stesso esercizio commerciale. Cogliendole in flagranza e contestando loro di aver rubato alcuni articoli per l’igiene e la cura personale. Contestualmente i militari dell’Arma, hanno appurato che – poco prima- la titolare di un altro supermercato vicino stava denunciando il furto avvenuto nel proprio negozio. Dall’impianto di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a riconoscere le stesse due donne quali autrici di altro furto di articoli per l’igiene.

Pertanto, dopo gli ulteriori accertamenti e le consuete formalità, le due, 35 e 23 anni – entrambe di nazionalità rumena e domiciliate in un campo Rom di Napoli – sono dichiarate in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso. Su disposizione del sostituto procuratore di turno le hanno accompagnate presso il loro campo in regime di detenzione domiciliare, a disposizione della stessa autorità giudiziaria. Mentre la refurtiva è stata recuperata.