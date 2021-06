Un 17enne salernitano arrestato per il furto avvenuto a marzo scorso nel plesso Don Peppe Diana dell’Istituto comprensivo San Tommaso d’Aquino di Salerno, dal quale portarono via via pc, monitor, hard disk e stampanti. Gli autori del furto erano entrati rompendo le finestre e scardinando un lucchetto. Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione di Salerno Fratte, insieme a personale della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Salerno.

Le impronte papillari e palmari rilevate nel corso dei sopralluoghi sul posto sono ricollegate al 17enne arrestato oggi con 28 corrispondenze totali; impronte ricollegate all’evento e non casuali, vista l’assenza dalla scuola del 17enne dal 2017. Il minore è stato pertanto arrestato e collocato in una comunità di Campagna.