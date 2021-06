Drammatico incidente alla località montana Vallicella del comune di Volturara Irpina. Un 79enne del posto mentre percorreva una strada sconnessa ha perso il controllo del fuoristrada che si è ribaltato. Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare mentre per la moglie, una 70enne, è stato necessario il trasporto in ambulanza all’ospedale Moscati di Avellino.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Solofra, guidati dal capitano Gianfranco Iannelli, a cui è affidato il compito di ricostruire la dinamica della tragedia. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella per recuperare il corpo della persona deceduta e della donna ferita, oltre al veicolo incidentato.