È allarme variante Delta a Torre del Greco. Stando ai dati forniti dall’Asl Napoli 3 Sud e relativi alle ultime 24 ore, nella città vesuviana sono registrati altri 27 cittadini positivi al Covid-19, che si aggiungono ai 44 segnalati nei giorni scorsi. A commentare i nuovi numeri è il direttore sanitario dell’azienda sanitaria Gaetano D’Onofrio: «Dai dati in nostro possesso, uno dei soggetti contagiati è costretto al ricovero ospedaliero, 24 risultano paucisintomatici e posti in regime domiciliare e uno è totalmente asintomatico». D’Onofrio spiega che i positivi individuati ora «sono frutto in particolare del lavoro di contact raising messo in campo per provare a circoscrivere quello che al momento risulta il focolaio più grosso nei comuni di riferimento della Napoli 3 Sud».

Non si conoscono invece i dati relativi alla presenza di persone vaccinate, anche solo con la prima dosa, tra i 27 nuovi contagiati, che si sommano ai 44 registrati nei giorni scorsi e che, come spiega il sindaco Giovanni Palomba, comprendono anche i 12 cittadini nel frattempo negativizzati, mentre dei 32 ancora positivi e in isolamento domiciliare, sette avevano ricevuto la prima dose di siero, nessuno dei quali però presenta al momento sintomi particolari