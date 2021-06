Nel comune cilentano diLaurino, in provincia di Salerno, permane la zona rossa a causa dei contagi. Tra i nuovi positivi c’è anche una suora. Dalla scorsa settimana infatti il numero dei positivi al tampone, è salito a 25, di cui 4 ricoverati in ospedale ad Agropoli. Tra questi risulta anche una suora: le sue condizioni di salute sarebbero preoccupanti. Il focolaio di Laurino si sarebbe sviluppato principalmente all’interno del coro della chiesa. Nei comuni adiacenti, tra cui Piaggine, si registrano altri casi. A tal proposito il primo cittadino Guglielmo Vairo ha disposto la proroga della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Limitata anche la somministrazione di cibi e bevande per bar, pizzerie e ristoranti.

Nella provincia di Salerno continuano a registrarsi nuove positività da Covid-19. Seppure in maniera lieve, i contagi fanno preoccupare non poco la comunità. Si rilevano infatti altri 9 casi nel comune di Eboli. Nel comune di Pontecagnano Faiano si registrano invece solo 2 casi, mentre solo 1 a Campagna.