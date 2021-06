Per fortuna non ci sono situazioni di pericolo, ma solo tanta paura per un incendio che questa mattina si è sviluppato presso la Besana di San Gennaro Vesuviano, la famosissima e storica azienda alimentare. Il rogo ha riguardato una zona dove si effettua la tostatura della frutta secca. L’allarme è scattato immediatamente e l’ala coinvolta subito evacuata. Sul posto o vigili del fuoco che frattanto hanno già domato le fiamme divampate intorno alle 8,30.

Il fumo nero per un po’ era visibile da qualche chilometro di distanza, ma alla fine i danni si sono limitati all’area di tostatura da cui l’incendio è partito. Da chiarire le cause, ma si è trattato quasi certamente di un incidente in una zona dove si lavora con le alte temperature. Apprensione anche tra i cittadini sangennaresi, molto affezionati a Besana una delle eccellenze di tutto il territorio non solo locale.