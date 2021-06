Immagini incredibili in tempi di pandemia. A pubblicare la foto è il consigliere regionale Francesco Emilio Borelli, che parla di una festa con maxi assembramento e nessuna norma anti-Covid rispettata a Villa Domi ai Colli Aminei. Sulla vicenda si sono espressi anche i proprietari: “A nome della struttura di Villa Domi, vorrei farle presente molte cose che non sono specificate nel post da lei condiviso. Abbiamo affittato la struttura ad un organizzatore, quello della serata chiamata “Indiemen”, il quale non ha rispettato il contratto di affitto stipulato tra noi, la struttura e la sua organizzazione, facendo entrare un numero di persone spropositato e letteralmente distruggendo la nostra villa storica”.

E ancora: “I controlli e i danni sono a carico dell’organizzatore il quale, secondo contratto, ha tutte le responsabilità del caso”.