La scorsa notte a Napoli gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via Manzoni per la segnalazione di una festa in corso. I poliziotti hanno udito musica ad altissimo volume provenire da una terrazza e, con il supporto degli equipaggi dei Commissariati San Ferdinando e Bagnoli, sono riusciti ad accedere alla terrazza. Hanno accertato che vi erano numerosissime persone, tutte prive della mascherina e assembrate. Inoltre, vi erano tavoli apparecchiati con generi alimentari e bevande nonche’ un impianto stereofonico con diffusori acustici e consolle.

Novantasei persone tra i 20 e i 37 anni sono sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19; infine, uno di loro è denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalita’.