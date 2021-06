‘Fast and Furious’ all’italiana, o meglio alla napoletana, è ciò che avviene di notte nel parcheggio dell’Ipercoop di Afragola. È giunta infatti la segnalazione da parte di un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che racconta di gare automobilistiche clandestine all’esterno dei centri commerciali. “È qualcosa di molto grave, pericoloso e illegale che mette a rischio l‘incolumità stessa di chi partecipa a questa gare clandestine e di quella degli altri. Per questo abbiamo allertato le forze dell’ordine.”- commenta Borrelli. CLICCA QUI PER IL VIDEO.