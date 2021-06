Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato della premiazione del Fantacalcio Sarnese riguardante il premio più ambito la Fiat 500. Ma in queste settimane lo staff è stato impegnato nella consegna di altri premi non meno ambiti quali ben 7 ciclomotori forniti da varie concessionarie, e ben altri 403 premi consegnati a tutti i partecipanti.

Numeri da capogiro che negli ultimi anni hanno visto crescere esponenzialmente il numero di partecipanti a questa competizione partita da un piccolo gruppo di amici ed ora cresciuta, ricordiamo le squadre partecipanti nello scorso campionato erano 220 ma come citato prima grazie all’organizzazione e dello staff quest’anno ha visto concorrere ben 904 squadre provenienti da tutto lo stivale

Chiuso il capitolo premiazione, possiamo annunciare a tutti i lettori e futuri partecipanti che il Fantacalcio Sarnese è già a lavoro per la prossima stagione per tante novità e la prima tra tutte è quella appena nata in collaborazione con il rivenditore ufficiale Calcio Napoli Kaidos Store presente nella cittadina di Sarno presso il Centro Commerciale “Meridiano” che dall’inizio del prossimo campionato fantacalcistico metterà a disposizione ogni settimana dei partecipanti tanti premi quali tute ufficiali, cappellini e tanto altro che saranno distribuiti durante l’arco del campionato, ma non mancheranno diverse sorprese.

Quindi non vi resta che seguire il Fantacalcio Sarnese nei prossimi mesi ed essere pronti per partecipare alla competizione per il prossimo fischio d’inizio.

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Fantacalcio-Sarnese-357329631478975/