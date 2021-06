«Godere, gratuitamente, di una giornata al mare è un diritto e, come tale, va vissuto non solo pienamente ma anche comodamente. Per questo motivo abbiamo pensato di fornire un servizio di prenotazioni proprio per fare in modo che tutto possa avvenire senza affollamenti all’ingresso e attese sotto il sole, ma attraverso un sistema di prenotazione che renderà agevole la fruizione delle nostre spiagge» dichiara l’assessore Menna. Sulla pagina web del Comune di Napoli,dal giorno 30 giugno, cliccando sul link https://spiaggiamonache.comune.napoli.it si potrà prenotare la propria giornata al mare.

Di seguito le informazioni utili per la prenotazione: prenotazione fino a 5 persone per volta, di cui almeno 1 adulto; inserimento, per ogni partecipante, di nome, cognome, luogo e data nascita, email, telefono, Codice Fiscale; massimo 2 accessi a settimana (dal lunedì alla domenica) per consentire al maggior numero di persone di accedere al lido durante la settimana; fascia oraria di prenotazione fino alle ore 14; possibilità di cancellazione della prenotazione; numero di posti disponibili: 350; la prenotazione vale per tutta la giornata ossia per l’unica fascia oraria 8.30-18.00.

Si fa presente che a chi manterrà la prenotazione senza poi recarsi in spiaggia verrà bloccata la possibilità di prenotazione per i successivi 15 giorni.