Era ricercato da gennaio scorso, quando scattò il blitz che a Castellammare di Stabia smantellò la frangia del “Terzo sistema”. L’organizzazione criminale del Rione Moscarella. Massimo D’Antuono si sottrasse agli arresti e ora l’hanno trovato in Germania. Gli investigatori hanno cercavano il latitante incessantemente. Il “Terzo sistema” aveva a capo Raffaele Polito e Silverio Onorato che, insieme con D’Antuono e un gruppo di uomini e donne tenevano in piedi un clan con il quale avrebbero voluto gestire in autonomia dai D’Alessandro e i Cesarano il malaffare del quartiere periferico di Castellammare di Stabia.

Durante il blitz, i carabinieri trovarono armi, pronte per una possibile faida, e droga. Ma non riuscirono a catturare D’Antuono che era già lontano. Furono arrestati in dodici. Mancava D’Antuono che si rese latitante.