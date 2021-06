«Un terribile lutto colpisce la città di Giugliano dove è morta a soli 11 anni Eleonora Abbate. Tantissimi i messaggi di dolore lasciati sui social per l’11enne che frequentava la scuola media G.B. Basile. La notizia ha gettato nello sconforto amici e parenti, sulla pagina Facebook “Scuola Basile” un lungo post da parte della docente Mariagiovanna Abbate che scrive: «Ti porterò sempre nei miei ricordi più belli, come quando in un giorno piovoso di febbraio ti recasti a scuola con quel simpatico jeans recante la stampa di Tom e Jerry, e di fronte al mio apprezzamento per il tuo abbigliamento tu mi rispondesti con una frase che mi lasciò di stucco: “Sa prof, io credo che la fantasia non debba mai morire”.

“Bene oggi mi affido a quella stessa fantasia per provare a guardare oltre a tutta questa sofferenza, pertanto voglio immaginarti tra schiere di angeli festanti per il tuo arrivo… Mancherai a tutti noi…Con immenso affetto». «Non potrò mai dimenticare la tua infinita dolcezza, la tua voglia di vivere che era d’esempio a tutti noi. Ricordo quella frase “Non mollare mai”, questa era la frase che ripetevi a te stessa, perché tu sei stata una piccola grande guerriera».