Dopo l’azzeramento della giunta municipale dello scorso 10 giugno, nella giornata di oggi, lunedì 21 giugno, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha firmato il decreto di nomina degli assessori che andranno a comporre il nuovo esecutivo.

Di seguito nomi e rispettive deleghe:

Lugi Cirillo: Politiche Sociali e Politiche Abitative;

Aniello Collaro: Lavori Pubblici, Ambiente, Sanità, Sport;

Maria Florinda Di Leva: Politiche del Personale, Rapporto con le Partecipate, Struttura dell’Ente (Risorse Umane, Organizzazione ed Uffici Comunali), Avvocatura e Contratti;

Luisa Refuto: Attività Produttive, Commercio, Turismo, Porto, Pesca, Demanio Marittimo, Politiche Giovanili, Legalità e Sicurezza, Trasparenza, Procedimenti Anticorruzione;

Anna Vitiello: Vicesindaco; Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca, Archivio Storico, Museo, Gentilezza.

«Nonostante sia un momento particolarmente critico e delicato, non mancheranno da parte mia e dei nuovi componenti dell’esecutivo, l’impegno, la determinazione e il senso civico, elementi fondamentali per proseguire nell’azione amministrativa fino al termine del mandato conferitomi dagli elettori – afferma il sindaco Vincenzo Ascione -. Quella che nasce oggi è una giunta di “scopo”, che ha la finalità di perseguire e raggiungere alcuni importanti obiettivi, quali l’assunzione presso la struttura dell’Ente di circa 80 giovani che stanno ultimando l’iter relativo al concorso Ripam; la realizzazione di alcune opere pubbliche già in itinere ed altre per le quali è prevista in tempi brevi la pubblicazione dei bandi. Ma, soprattutto, cercheremo di portare avanti tutte quelle attività legate alla pianificazione e allo sviluppo del territorio».