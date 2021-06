I carabinieri della stazione di Ischia hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un 24enne incensurato di Melito. Cinque giorni fa sulla “spiaggia di San Pietro” sono avvenuti due furti. Due donne, in villeggiatura sull’isola, si sono allontanate dal loro lettino prendisole per fare un bagno. Al loro ritorno le borse non c’erano più. Hanno chiesto aiuto ai carabinieri che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e sentito le persone presenti. Le indagini hanno permesso di risalire all’autore del furto e così i militari hanno ispezionato la zona nei pressi dell’albergo dove il giovane ha soggiornato. Rinvenute le due borse con i documenti delle vittime al loro interno.

La refurtiva – gettata in un’area verde – è restituita alle legittime proprietarie mentre il 24enne è denunciato per il reato commesso.