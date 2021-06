Portati con la febbre alta all’ospedale Santobono, due bimbi risultati poi positivi al Covid. Si tratta di due neonati di 3 mesi e 40 giorni e i due baby pazienti che la notte scorsa sono arrivati in ospedale con i sintomi dell’influenza e dopo il risultato del tampone sono risultati positivi al virus. I medici hanno comunicato che al momento la situazione è sotto controllo anche se sono in corso accertamenti per appurare se si tratta della ormai nota variante Delta. I bimbi, uno di Napoli, l’altro della provincia a nord del capoluogo, stanno bene. Uno, infatti, potrebbe lasciare l’ospedale anche in giornata.

Positiva con lievi sintomi anche la mamma di uno due bimbi. La donna ha dichiarato ai medici di non aver fatto il vaccino per via dell’allattamento. Il Santobono non registrava bimbi positivi al Covid da circa una settimana.