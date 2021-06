Scarcerato appena un anno fa Antonio Avolio (nella foto de Il Mattino), il 32enne ucciso questa mattina nel quartiere Piscinola di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri l’uomo si trovava in sella a un motorino Honda Sh quando lo hanno raggiunto da due colpi d’arma da fuoco, uno di questi alla zona cervicale. Nel 2016 finì in arrestato per estorsione e rinchiuso nel penitenziario di Tolmezzo.

Le indagini sono affidate ai militari della compagnia Stella e del nucleo investigativo di Napoli. L’uomo era tornato libero lo scorso anno ed è considerato affiliato al clan Di Lauro.