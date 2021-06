Maxi operazione antidroga: la Squadra Mobile di Salerno, all’alba di oggi, ha arrestato 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica – Dda di Salerno – ha fatto scoprire un gruppo criminale in grado di gestire il traffico di droga su un ampio territorio, principalmente su Salerno, Scafati e nella zona Vesuviana dell’hinterland Napoletano, ed in stretto rapporto con gruppi delinquenziali presenti nell’agro-nocerino-sarnese nonche’ con associazioni criminali attive a livello internazionale. Individuato il principale promotore in Vincenzo Starita che e’ riuscito ad organizzare trasporti di ingenti quantitativi di sostanza stupefacenti provenienti dalla Spagna e dai Paesi Bassi.

Nel corso delle indagini sono state arrestate due persone in flagranza di reato con contestuale sequestro di diverse sostanze stupefacenti: il 14 aprile 2018 fu arrestato Mario Miranda, sorpreso a trasportare 630 chili di hashish accuratamente occultata all’interno del rimorchio; il 16 giugno dello stesso anno in manette ci fini’ Luigi Canfora, trovato in possesso di 11 chili di cocaina. Al momento, e’ irreperibile e ricercato un indagato destinatario della misura cautelare della custodia in carcere.

Ecco i nomi