Dramma in Cilento. Un uomo è uscito fuori strada con la sua auto ed è precipitato in un dirupo. E’ accaduto nel piccolo borgo di Serramezzana, lungo la strada provinciale Torre dei Cesari. La vittima, Giovanni Di Paola, aveva 46 anni. Viaggiava a bordo della sua Fiat 600 quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, è uscito fuori strada ed è precipitato in un burrone a 150 metri di altezza. Immediato l’arrivo dei soccorsi, allertati da alcuni residenti, purtroppo per la vittima non c’era più nulla da fare. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni, non facili, di recupero del corpo e dell’auto.

Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Non appena la notizia del decesso di Giovanni Di Paola si è diffusa, sono comparsi tantissimi messaggi di cordoglio, in molti hanno voluto esprimere tutto il loro cordoglio per questo tragico incidente.