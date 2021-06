I carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 44enne di Marano, nel Napoletano gia’ noto alle forze dell’ordine. I militari, allertati dal 112, sono intervenuti in piazza Rosselli per un incidente stradale con soli danni ai veicoli. Durante le operazioni pero’, un uomo tra quelli coinvolti nel sinistro sembrava confuso dal consumo di bevande alcoliche. Con il suo assenso, i militari dell’Arma lo hanno accompagnato all’ospedale di Giugliano per essere sottoposto agli esami previsti. Durante il tragitto, tuttavia, il 44enne ha iniziato a insultare e a minacciare di morte i carabinieri. Arrivato in ospedale, ha colpito con schiaffi e calci alcuni medici presenti e gli stessi militari dell’Arma che, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo e a renderlo inoffensivo.

Per i carabinieri qualche giorno di prognosi mentre per l’uomo, oltre all’arresto, anche una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza poiche’ si e’ rifiutato poi di sottoporsi all’alcol-test. L’uomo ora e’ ai domiciliari in attesa di giudizio.