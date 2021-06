Oltre 48mila guariti che erano indicati erroneamente tra gli attualmente positivi. E’ quanto è accaduto in Campania, in base a quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Nella dashboard della Protezione Civile sono riportati infatti 4.014.025 guariti, con un incremento giornaliero di 53.074, e 105.906 positivi, con un calo di 51.884 rispetto al giorno precedente.

Nelle note del bollettino si legge però che in Campania, “a seguito delle periodiche verifiche, si è riscontrato un disallineamento che, dopo un accurato e dettagliato controllo da parte delle Asl, ha evidenziato 48.078 soggetti ancora riportati erroneamente in ‘isolamento domiciliare’ e che, pertanto, sono assegnati alla categoria ‘guariti’. In realtà, dunque, l’incremento dei guariti in 24 ore è di 4.996 unità mentre il calo degli attualmente positivi è di 3.806. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 4.247.032, i morti 127.101.