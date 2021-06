“Siamo ancora nel pieno dell’epidemia Covid, se Dio vorrà per fine estate avremo immunizzato tutta la regione Campania”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio. “Non ci dobbiamo distrarre neanche per un attimo – aggiunge De Luca -. Adesso cominciamo la vaccinazione dei bambini al di sopra dei 12 anni, dobbiamo mettere in sicurezza le nostre scuole per quando apre l’anno scolastico”.

“Dobbiamo dunque mantenere la massima concentrazione rispetto alla battaglia contro il Covid, poi dobbiamo continuare nell’organizzazione ordinaria del sistema sanitario. Dobbiamo fare un lavoro di avanguardia” .