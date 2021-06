“Credo che dal 21 giugno saremo in zona bianca”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. E ancora: “Ieri abbiamo fatto 70mila vaccinazioni, abbiamo raggiunto il nostro massimo risultato. Oggi superiamo i 4 milioni di vaccinati nell’ambito dei quali abbiamo 1,2 milioni di cittadini che hanno ricevuto la seconda dose”.

“A Napoli città mancano all’appello 300mila cittadini sopra i 12 anni. Hanno fatto la prima dose 450mila cittadini, il 54%. Hanno aderito alla campagna vaccinale 500mila cittadini su 839mila. Dobbiamo aumentare questi numeri e invito i cittadini di Napoli della fascia 30-59 anni”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “C’è un 15 o 20% di cittadini – aggiunge – che non intende vaccinarsi e può essere vettore di contagio, le varianti corrono. È indispensabile compiere un atto di ulteriore responsabilità per rendere Napoli Covid Free. Ci vuole la collaborazione di tutti”.