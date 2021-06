Dieci operatori, una sola squadra un Team di personale formato dell’Odv N.O.T. Tutela Ambientale Nucleo di Protezione Civile della Regione Campania hanno partecipato nei giorni scorsi ad un campo di addestramento di protezione civile di rilevanza regionale. Il memorial “Patrizio Falcone” è organizzato dall’ODV TDB Italia Protezione Civile in piena collaborazione istituzionale con il Comune di Castel Morrone. Evento con il patrocinio morale della provincia di Napoli, 8° municipalità di Napoli, comune di Napoli curia di Capua, consolato del Nicaragua.

I diversi scenari di intervento hanno testato le capacità di interoperabilità tra diversi assetti che si occupano di soccorso in montagna. Tale sinergia si è concretizzata nel corso stesso dell’esercitazione, quando parte degli assetti hanno concorso alla ricerca di un disperso e ritrovato in un corso d’acqua. I responsabili si dicono i molto felici della spendila iniziativa messa in campo, ”il nostro personale ha bisogno di essere formato per tutte le scene di rischio che possono presentarsi sul nostro territorio.

“Un ringraziamento particolare al Presidente TDB ITALIA Gennaro Tortora che abbiamo conosciuto durante gli incendi che hanno devastato il nostro territorio negli anni addietro. Uomo che ha risposto sempre presente alla nostra chiamata di aiuto e che ci ha dato insieme ai vertici regionali la possibilità di partecipare a questa grande manovra esercitativa, siamo fiduciosi di organizzare un evento simile sul nostro territorio”