Un anziano di San Giuseppe Vesuviano si è recato nei giorni scorsi nella sua casa ad Eboli per qualche giorno di vacanze estive. Era insieme ai figli, sua moglie e i suoi nipotini. Al suo arrivo, ha scoperto che la casa era stata occupata già da diverso tempo da un gruppo di extracomunitari. L’uomo ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine: all’interno dell’abitazione hanno fatto irruzione i carabinieri della stazione ed i vigili urbani per liberare l’abitazione e procedere con l’identificazione dei soggetti.

Gli occupanti sono denunciati per violazione di domicilio e danneggiamento di proprietà privata. Per entrare nell’abitazione in zona Campolongo hanno infatti forzato l’ingresso.