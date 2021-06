Per la maggior parte degli automobilisti ascoltare musica durante la guida è un’opzione imprescindibile. E poterlo fare con un impianto ai massimi livelli rende l’esperienza ancora più intensa. Idir presenta la nuova gamma di impianti audio Impact Car Audio, il meglio per gli automobilisti appassionati di buona musica e per chi ama sostanza, solidità e continuità nel tempo.

CLICCA QUI PER IL SITO IDIR

info@autoricambinova.com

Info: 081.5285755