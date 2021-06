Da domani, lunedi’ 14 giugno, altre cinque Regioni ed una Provincia autonoma passeranno in zona bianca. Si tratta di Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Trento che vanno ad aggiungersi a Sardegna, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto. Rimangono in zona gialla Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano che dovrebbero passare in bianco da lunedi’ 21 giugno. Lunedi’ 28 giugno dovrebbe, invece, toccare alla Valle d’Aosta. Dalla fine di questo mese, dunque, tutto il Paese potrebbe trovarsi in zona bianca, con il ritorno ad una quotidianita’ all’insegna della quasi normalita’.

Nella zona bianca e’, infatti, abolito il coprifuoco che resta in vigore fino alle 24 per le Regioni in zona gialla. Nessuna limitazione di orario, quindi, per ristoranti e bar. Non e’ previsto, poi, nei locali alcun tetto massimo per il numero di persone ai tavoli all’aperto, mentre al chiuso e’ consentito fino ad un massimo di sei persone ai tavoli. Anche nella zona bianca, infine, e’ obbligatorio continuare ad indossare la mascherina, all’aperto ed al chiuso.