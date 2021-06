Covid, stop mascherine all’aperto: ipotesi quando tutta Italia bianca

In Italia l’obbligo di mascherina all’aperto potrebbe venire meno quando tutto il Paese sarà in zona bianca. In questo caso si tratterebbe del 28 giugno quando anche la Valle d’Aosta, l’unica Regione ancora gialla, dovrebbe cambiare colore. Questa è però solo una delle ipotesi al vaglio del Cts che si riunirà domani, per fornire il parere richiesto dal ministero della Salute. Lo rendono noto fonti qualificate :Redazione Tgcom24

Nel frattempo, in Francia c’è chi continua ad indossare la mascherina nonostante lo stop. Fonte: Corriere Tv