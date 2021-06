Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 19 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 2 77 Afragola Napoli 6 89 Agerola Napoli 9 49 Airola Benevento 1 20 Ariano Irpino Avellino 2 28 Aversa Caserta 1 23 Bacoli Napoli 6 34 Benevento Benevento 5 110 Brusciano Napoli 1 24 Buonabitacolo Salerno 2 6 Casalnuovo di Napoli Napoli 2 63 Casoria Napoli 3 127 Castellammare di Stabia Napoli 1 78 Cava de’ Tirreni Salerno 3 95 Cesinali Avellino 1 9 Ercolano Napoli 6 88 Giugliano in Campania Napoli 2 166 Lacco Ameno Napoli 1 8 Laurino Salerno 2 31 Marano di Napoli Napoli 2 92 Marcianise Caserta 2 47 Melito di Napoli Napoli 3 59 Mercato San Severino Salerno 2 38 Monte di Procida Napoli 1 18 Montecorvino Rovella Salerno 1 32 Montefalcione Avellino 1 5 Montemiletto Avellino 1 19 Mugnano di Napoli Napoli 2 64 Napoli Napoli 22 1462 Nocera Superiore Salerno 1 54 Ottaviano Napoli 4 71 Padula Salerno 1 7 Parete Caserta 3 14 Pellezzano Salerno 2 30 Piaggine Salerno 1 11 Pollena Trocchia Napoli 2 16 Pomigliano d’Arco Napoli 1 41 Pontecagnano Faiano Salerno 1 31 Portici Napoli 1 76 Qualiano Napoli 2 42 Roccarainola Napoli 1 9 Salerno Salerno 2 224 San Gennaro Vesuviano Napoli 1 26 San Giorgio a Cremano Napoli 1 71 San Giuseppe Vesuviano Napoli 1 57 San Potito Ultra Avellino 1 4 San Vitaliano Napoli 3 13 Santa Paolina Avellino 1 2 Sarno Salerno 1 46 Sirignano Avellino 2 18 Somma Vesuviana Napoli 1 62 Torre Annunziata Napoli 2 49 Torre del Greco Napoli 8 128 Vietri sul Mare Salerno 2 12