Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 14 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 3 12 Afragola Napoli 3 30 Altavilla Irpina Avellino 1 5 Arzano Napoli 1 37 Casalnuovo di Napoli Napoli 2 28 Casoria Napoli 4 57 Ercolano Napoli 3 23 Giugliano in Campania Napoli 6 91 Lauro Avellino 1 7 Maddaloni Caserta 1 5 Melito di Napoli Napoli 3 29 Montesarchio Benevento 1 8 Mugnano di Napoli Napoli 5 36 Napoli Napoli 23 371 Pollena Trocchia Napoli 2 4 Portici Napoli 2 23 Pozzuoli Napoli 1 26 Qualiano Napoli 1 15 Roccadaspide Salerno 1 4 Salerno Salerno 2 68 San Bartolomeo in Galdo Benevento 1 8 San Giorgio del Sannio Benevento 1 2 Sirignano Avellino 2 10 Succivo Caserta 1 2 Taurano Avellino 1 4 Telese Terme Benevento 1 4 Torre del Greco Napoli 6 55 Volla Napoli 1 18