Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 23 giugno, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 3 68 Afragola Napoli 1 73 Agerola Napoli 4 14 Altavilla Silentina Salerno 3 11 Ascea Salerno 1 9 Baiano Avellino 2 10 Battipaglia Salerno 1 58 Calvi Risorta Caserta 1 4 Calvizzano Napoli 2 18 Capua Caserta 1 14 Caserta Caserta 2 101 Castel Volturno Caserta 1 36 Eboli Salerno 1 48 Ercolano Napoli 1 81 Forino Avellino 2 13 Frattamaggiore Napoli 1 43 Giugliano in Campania Napoli 1 226 Macerata Campania Caserta 1 12 Marano di Napoli Napoli 1 121 Montecalvo Irpino Avellino 1 5 Monteforte Irpino Avellino 2 44 Mugnano di Napoli Napoli 1 90 Napoli Napoli 14 1643 Nocera Inferiore Salerno 4 67 Nola Napoli 4 63 Orria Salerno 1 2 Ottaviano Napoli 1 39 Pagani Salerno 4 62 Pellezzano Salerno 2 17 Poggiomarino Napoli 1 28 Pomigliano d’Arco Napoli 1 47 Pontecagnano Faiano Salerno 2 39 Portici Napoli 2 97 Portico di Caserta Caserta 2 6 Pozzuoli Napoli 5 216 Procida Napoli 1 17 Qualiano Napoli 3 46 Quarto Napoli 1 67 Salerno Salerno 7 223 San Giovanni a Piro Salerno 1 6 San Giuseppe Vesuviano Napoli 2 49 San Marzano sul Sarno Salerno 1 24 Sant’Anastasia Napoli 2 44 Santa Maria Capua Vetere Caserta 1 19 Sessa Aurunca Caserta 2 9 Somma Vesuviana Napoli 1 59 Torre Annunziata Napoli 2 113 Torre del Greco Napoli 5 173 Trecase Napoli 1 32 Villaricca Napoli 1 55 Volla Napoli 1 41